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Попавший в ДТП под Белгородом автобус перевозил сотрудников «Мираторга»

В ДТП под Белгородом погибли сотрудники компании «Мираторг»
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В автобусе, попавшем в ДТП под Белгородом, ехали сотрудники «Мираторга». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

В компании выразили соболезнования родным погибших, а также пообещали оказать помощь, связанную с лечением и реабилитацией пострадавших.

Накануне в Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии с участием автобусов погибли шесть человек, трое получили травмы. Дорожная авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе.

5 марта сообщалось, что в Ачинском районе Красноярского края 4 марта Volkswagen Jetta столкнулся с большегрузом Sitrak. 32-летний водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате столкновения водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. 34-летнего мужчину, который был за рулем Sitrak, госпитализировали.

Ранее водитель микроавтобуса обвинил себя в ДТП с шестью погибшими под Белгородом.

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