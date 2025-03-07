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Водитель микроавтобуса обвинил себя в ДТП с шестью погибшими под Белгородом

Гладков: водитель микроавтобуса взял на себя вину в ДТП с шестью погибшими

Водитель микроавтобуса обвинил себя в ДТП с шестью погибшими под Белгородом. О его признании рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился», — заявил чиновник.

Гладков подчеркнул, что слова водителя потребуют перепроверки, и выразил уверенность в том, что расследование инцидента правоохранительными органами будет успешным.

Губернатор отметил, что один из выживших в аварии находится в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером 6 марта в Белгородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов. В результате погибли шесть человек, трое получили травмы. Авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе. Причины ДТП не назывались.

Ранее российские врачи спасли мужчине ногу, которую почти полностью оторвало в ДТП.

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