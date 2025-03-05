Volkswagen Jetta разорвало на части после ДТП с большегрузом

В Красноярском крае на видео попал разорванный на части Volkswagen Jetta

В Ачинском районе Красноярского края 4 марта Volkswagen Jetta столкнулся с большегрузом Sitrak. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

«Ночью на 651-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 32-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб везут пострадавшего в реанимобиль. При этом на записи также видно, что у машины Volkswagen серьезные повреждения: автомобиль разорвало на части.

По информации источника, в результате столкновения водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчину, который был за рулем Sitrak, госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что В Приморье большегруз и автовоз зажали несколько легковушек.