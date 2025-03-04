На видео попал вылет на встречку «КамАЗа» в Москве

В Москве на скоростной магистрали «КамАЗ» вылетел на встречку и попал на видео

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве самосвал «КамАЗ» с полуприцепом выехал на встречную полосу через ограждение. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Спецдорпроект».

Авария произошла на СВХ вечером 18 февраля. На записи с камеры наблюдения видно, что перед большегрузным самосвалом затормозило такси. Водитель грузовика сделал движение рулем вправо, но затем решил объехать такси слева. В результате он не справился с управлением, переехал дорожное ограждение и оказался на встречной полосе.

При этом на встречной полосе оказался и белый универсал Lada Largus, водитель которого пытался объехать маневрирующий грузовик слева. Там Largus столкнулся со встречным кроссовером Mercedes-Benz. Водители других машин успели затормозить и избежать столкновения.

Ранее на видео попал водитель автобуса, жестоко избивший барнаульца.