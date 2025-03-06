В Москве на Кутузовском проспекте перекрыли движение

Движение транспорта на Кутузовском проспекте в Москве перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«На Кутузовском проспекте перекрыли дорогу. Люди стоят в пробке уже два часа», — говорится в сообщении.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобили стоят в километровой пробке также на Минской улице.

До этого певец Анатолий Цой попал в автоподставу. Он ехал на машине по Звенигородскому шоссе и налетел на железную трубу, которая моментально пробила колесо. После этого подъехала машина с выездным монтажом.

По его словам, ремонтники предложили починить колесо за десять тысяч рублей. После этого еще у одного автомобиля пробило колесо, и к нему подъехал эвакуатор. То же самое случилось и с третьей машиной, которая заехала на железную трубу.

Цой отметил, что такие автоподставы стали новым видом мошенничества, которые устраивают сотрудники шиномонтажей.

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