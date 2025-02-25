Певец Цой сообщил о банде шиномонтажников, орудующей на МКАДе

Певец Анатолий Цой попал в автоподставу на МКАДе. Видео, которое снял певец, публикует Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Ехал по Звенигородке и налетел на железную трубу, которая моментально пробила мне колесо. Не прошло и минуты, как подъехала машина с выездным монтажом», — рассказал певец.

По его словам, ремонтники предложили починить колесо за 10 тысяч рублей. После этого еще у одного автомобиля пробило колесо, и к нему подъехал эвакуатор. То же самое случилось и с третьей машиной, которая заехала на железную трубу.

Цой отметил, что такие автоподставы стали новым видом мошенничества, которые устраивают сотрудники шиномонтажей.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей: четыре грузовика и легковая машина. Из-за ДТП движение сильно затруднено, перекрыты две полосы. Авария произошла у развязки с Липецкой улицей. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Орловской области поезд врезался в автомобиль.