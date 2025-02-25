Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певец Цой сообщил о банде шиномонтажников, орудующей на МКАДе

Певец Цой рассказал, как попал в автоподставу на МКАДе

Певец Анатолий Цой попал в автоподставу на МКАДе. Видео, которое снял певец, публикует Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Ехал по Звенигородке и налетел на железную трубу, которая моментально пробила мне колесо. Не прошло и минуты, как подъехала машина с выездным монтажом», — рассказал певец.

По его словам, ремонтники предложили починить колесо за 10 тысяч рублей. После этого еще у одного автомобиля пробило колесо, и к нему подъехал эвакуатор. То же самое случилось и с третьей машиной, которая заехала на железную трубу.

Цой отметил, что такие автоподставы стали новым видом мошенничества, которые устраивают сотрудники шиномонтажей.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей: четыре грузовика и легковая машина. Из-за ДТП движение сильно затруднено, перекрыты две полосы. Авария произошла у развязки с Липецкой улицей. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Орловской области поезд врезался в автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами