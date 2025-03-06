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«АвтоВАЗ» запускает новый бренд автомобилей

«АвтоВАЗ» запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM
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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM. Об этом сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

По информации источника, под маркой SKM будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. При этом когда именно начнутся продажи, в компании еще не сообщили.

Как пояснили в пресс-службе, новые автомобили займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими машинами популярной в России торговой марки. Новый транспорт будет отличаться своими компактными габаритами, современным техническим оснащением и удобством погрузки и разгрузки.

До этого сообщалось, что на Ульяновском автозаводе в эксплуатацию ввели промышленный 3D-принтер. Сообщается, что на принтере будут печатать пластиковые детали, в том числе элементы интерьера и шасси для обновленного УАЗ «Патриот».

Кроме того, к российским дилерам «АвтоВАЗа» начали поступать автомобили Lada Largus, которые окрашены в цвета «Капитан» и «Борнео».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет.

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