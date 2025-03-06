Дилеры «АвтоВАЗа» начали продавать новые версии Lada Largus

В России начались продажи Lada Largus, окрашенные в цвета «Капитан» и «Борнео»

К российским дилерам «АвтоВАЗа» начали поступать автомобили Lada Largus, которые окрашены в цвета «Капитан» и «Борнео», сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«У некоторых дилеров также появились автомобили Lada Largus окрашенные металлизированной эмалью «Капитан» и «Борнео», — говорится в сообщении паблика.

До этого стало известно, что универсалы Largus Cross начали появляться у дилеров «АвтоВАЗа».

Lada Largus Cross отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера.

Судя по информации на сайте lada.ru, самая дорогая версия Lada Largus Cross стоит 2 млн рублей.

Производство модели Largus организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели. Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6- литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет.