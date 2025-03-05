Детали для УАЗ «Патриот» будут печать на принтере

УАЗ начал печатать детали для автомобилей на 3D-принтере

На Ульяновском автозаводе в эксплуатацию ввели промышленный 3D-принтер. Об этом сообщает Telegram-канал «УАЗ Сегодня».

«3D-печать в автопроме – это настоящая революция! Теперь уникальные детали создаются за считанные часы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на принтере будут печатать пластиковые детали, в том числе элементы интерьера и шасси для обновленного УАЗ «Патриот».

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2109 без пробегаю