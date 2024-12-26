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«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет

В начале 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер
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Алексей Даничев/РИА Новости

В начале 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на встрече с Михаилом Мишустиным. Подробности встречи приводятся в Telegram-канале «Правительство России».

«Мы постоянно улучшаем и линейку современных автомобилей. Так, в следующем году на новую Niva поставим двигатель 1,8 л. В конце этого года выпустим спортивную модификацию Niva Legend», — сказал глава «АвтоВАЗа».

По словам Максима Соколова, с 2024 года производят автомобили Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, а в Удмуртии на площадке Ижевского автомобильного завода собирают Lada Largus, которую начали выпускать с осени. С участием президента было запущено конвейерное производство флагмана линейки – Aura.

Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что на площадках завода работает более тысячи роботов, а уровень автоматизации на линии сварки автомобиля Lada Granta составляет порядка 85%. На заводе уделяется внимание локализации производства. При этом средний уровень локализации по модельному ряду составляет 95%.

Ранее сообщалось, что глава правительства попросил «АвтоВАЗ» выпускать качественные автомобили.

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