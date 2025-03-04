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Россиянам рассказали, что делать с автомобилем после зимнего простоя

Автоэксперт Моржаретто дал три совета, как проверить авто после зимнего простоя
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Shutterstock

После зимнего простоя водителю следует детально проверить исправность систем автомобиля в гараже. Об этом радио Sputnik рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если автомобиль стоял всю зиму где-то в гараже – это одно. Надо просто завести его и посмотреть уровень всех жидкостей, посмотреть на колеса, не спустились ли, потом завести, прогреть, проехать, посмотреть, что все нормально», – пояснил Игорь Моржаретто.

По словам эксперта, если в зимний период машину оставили на улице, то с наступлением весны ее следует отвезти в автосервис. После такого зимнего простоя у автомобиля могут быть проблемы с кузовом, аккумулятором и техническими жидкостями.

Также специалист рекомендует детально осмотреть автомобиль и убедиться, что все системы работают хорошо. Кроме того, Моржаретто советует проверить колеса.

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