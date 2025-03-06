Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку возле гаражей и хотел уехать в Новосибирск

В Хабаровске таксист-мигрант изнасиловал пассажирку возле гаражей
close
Shutterstock

В Хабаровске таксист-мигрант изнасиловал 19-летнюю пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель такси увез ее в район Вахова-Сысоева и надругался возле гаражей в зеленой зоне. После выкинул на остановке Южнопортовая. До дома она добиралась полтора часа пешком», — рассказал родственник пострадавшей.

По информации источника, в настоящее время хабаровчанка находится в больнице и боится выходить на улицу из-за полученного сильного стресса. Родственники пострадавшей ищут ей психолога.

Также сообщается, что подозреваемого в изнасиловании пассажирки задержали. Им оказался 50-летний мужчина, у которого были билеты в Новосибирск, а оттуда – в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области судимый за изнасилование таксист надругался над 40-летней пассажиркой, держа ее за шею.

Ранее в Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал клиентку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами