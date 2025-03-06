Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку возле гаражей и хотел уехать в Новосибирск

В Хабаровске таксист-мигрант изнасиловал 19-летнюю пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель такси увез ее в район Вахова-Сысоева и надругался возле гаражей в зеленой зоне. После выкинул на остановке Южнопортовая. До дома она добиралась полтора часа пешком», — рассказал родственник пострадавшей.

По информации источника, в настоящее время хабаровчанка находится в больнице и боится выходить на улицу из-за полученного сильного стресса. Родственники пострадавшей ищут ей психолога.

Также сообщается, что подозреваемого в изнасиловании пассажирки задержали. Им оказался 50-летний мужчина, у которого были билеты в Новосибирск, а оттуда – в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области судимый за изнасилование таксист надругался над 40-летней пассажиркой, держа ее за шею.

Ранее в Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал клиентку.