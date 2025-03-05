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«В салоне никто не сидел»: в России продают ВАЗ-2109 без пробега

В России выставили на продажу старый ВАЗ-2109 за 15 миллионов рублей
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«АвтоВАЗ»

В России выставили на продажу ВАЗ-2109 без пробега за 15 млн рублей, сообщает «Российская газета».

«Это так называемый экспортный вариант с низкой панелью, но даже не это главное. В салоне автомобиля никто, кроме приёмщика на заводе, не сидел: на дверях, включая пятую, установлены пломбы», - сообщает портал.

Автомобиль оснащён двигателем объёмом 1.3 л. мощностью 64 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее были названы три фактора надежности моделей Toyota.

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