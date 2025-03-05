Таксист снял на видео, как мигрант выпрыгнул из машины, не заплатив

В Санкт-Петербурге мигрант не заплатил в такси и выпрыгнул на ходу

В Санкт-Петербурге пассажир сбежал из автомобиля такси через окно, чтобы не платить за проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ночную поездку по тарифу «Беги или плати» заснял водитель у парадной на улице Софьи Ковалевской — пассажир неожиданно исчез через окно, чтобы сэкономить 600 рублей», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина закрывает лицо и просит его не снимать, при этом сообщает, что сейчас оплатит поездку. По словам пассажира, он является гражданином Узбекистана. Далее на записи видно, как злоумышленник вылезает через окно, после чего пытается скрыться от таксиста.

По информации источника, во время поездки пассажир рассказал водителю о драке с другом и финансовых трудностях. При этом после побега нарушитель забыл в салоне автомобиля банковскую карту на женское имя.

По словам таксиста, некоторые пассажиры таким образом обманывают водителей. Сначала они предупреждают, что такси вызвал их знакомый и он оплатит заказ, после чего говорят о возникших проблемах с переводом денег.

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