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Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования жительницы Самары в такси

Бастрыкин потребовал доклад о попытке изнасилования пассажирки в такси Самары
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования пассажирки в такси в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Глава ведомства запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Самарской области доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

По данным издания «Блокнот», инцидент произошел в минувшие выходные. Девушка возвращалась из заведения домой, как вдруг водитель начал ее домогаться.

Злоумышленника зовут Баград. В службе такси он работает на автомобиле Lada Granta, а его рейтинг в приложении составляет пять звезд.

Пассажирка запечатлела происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина трогает ее за ноги. Также сообщается, что таксист разговаривал с самарчанкой о половой жизни и рассказывал о своем опыте.

По словам пассажирки, водитель привез ее по адресу, но не хотел выпускать из машины: начал трогать и пытался изнасиловать.

Ранее таксисты-мигранты похитили водителя во Владивостоке.

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