Грузовик протаранил автовоз с новыми Lada Vesta и Granta

В Башкирии груженая фура врезалась в автовоз с новыми Lada Vesta и Granta

В Башкирии фура врезалась в автовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«На 1505-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись сразу несколько грузовых автотранспортных средств: Volvo и Scania, а также груженый новыми 8-ю легковыми автомобилями автовоз Mercedes», - говорится в сообщении МЧС.

В аварии пострадали водитель автовоза и Volvo.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Volvo, выехав на встречную полосу и врезавшись в автовоз и Scania.

close МЧС Башкортостан

Судя по фото, автовоз перевозил новые автомобили Lada Granta и Vesta. Машины получили повреждения кузова.

До этого автовоз, перевозивший новые китайские автомобили, протаранил грузовик в Дзержинске Нижегородской области.

Авария случилась на перекрестке Нижегородского шоссе и Чернореченской объездной. Водители не пострадали.

Машины, которые перевозил автовоз, получили повреждения. Всем кроссоверам потребовался кузовной ремонт.

Ранее на Симферопольском шоссе загорелась «Газель» и попала на видео.