На Симферопольском шоссе загорелась «Газель» и попала на видео

В Подмосковье на видео сняли горящую на шоссе «Газель»

В Подмосковье в городе Подольске на проезжей части загорелась «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«35-й км, направление из Москвы, горит «Газель», — говорится в сообщении.

Водитель, который стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль горит, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, из-за возгорания он почувствовал тепло в своем автомобиле.

По информации источника, инцидент произошел на Симферопольском шоссе.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД загорелась легковая машина. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на обочине дороги горит черный автомобиль. Пламя охватило большую часть машины. По словам автора видео, возгорание произошло после столкновения с другим автомобилем.

Также на записи видно, что возле места происшествия едет машина скорой помощи.

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