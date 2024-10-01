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Автовоз с китайскими машинам протаранил грузовик под Нижним Новгородом

В Дзержинске автовоз с китайскими кроссоверами протаранил грузовик

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Телеграм-канал «Ni Mash»

Автовоз, перевозивший новые китайские автомобили, протаранил грузовик в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Автовоз с новенькими «китайцами» столкнулся с грузовиком в Дзержинске. Авария случилась на перекрестке Нижегородского шоссе и Чернореченской объездной. Водители, предварительно, не пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машины, которые перевозил автовоз, получили повреждения. Судя по фото, всем кроссоверам потребуется кузовной ремонт.

До этого в Новосибирске в ДТП с водителем Lexus девушку выбросило из автомобиля Haval — она пролетела несколько метров по асфальту. Инцидент произошел на площади Ленина.

Полиция сообщает, что за рулем Lexus сидел пьяный мужчина, который проехал на красный свет светофора. После ДТП он не стал помогать пассажирке Haval, ей пришлось вставать самой. Девушку госпитализировали.

Кроме того, в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

Ранее появилось видео, как Dodge Challenger врезался в трактор на Киевском шоссе.

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