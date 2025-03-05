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В России спрогнозировали падение продаж новых автомобилей

«Ъ»: в 2025 году продажи новых авто в России снизятся на 10%
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Илья Наймушин/РИА Новости

В 2025 году продажи новых автомобилей снизятся на 10%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитика «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова.

«Сейчас цены на автомобили остаются достаточно высокими, кредитные средства из-за высоких процентных ставок тоже дорогие, поэтому покупать машину в кредит для многих, наверное, непозволительная роскошь. Я бы не ожидал, что в течение этого года ситуация кардинально изменится, по году, я думаю, падение рынка будет где-то на 10%», — сказал эксперт.

В России по итогам 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,12 млн рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году.

В минувшем году рост показателя сильно замедлился. Так, в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022-м – на 20%, а в 2023-м – на 24%. При этом за последние пять лет она выросла вдвое (в 2019 году составляла 1,57 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.

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