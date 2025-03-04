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Geely представила седан, расходующий 3,7 л бензина на 100 км

Geely показала седан, расходующий менее 4 л топлива на 100 км
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autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель Geely представил гибридный седан Galaxy Starshine 8 EM, сообщает CarNewsChina.

Длина автомобиля — 5018 мм, колесная база — 2928 мм. На крыше седана размещен лидар (лазерный радар), данные с которого используются интеллектуальной системой помощи вождению. Силовая установка седана включает бензиновый турмоботор 1.5 мощностью 161 л.с. и электродвигатель на 215 л.с. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6,9 с.

На электроэнергии гибрид способен проехать 104 км, полный запас хода составляет 1,2 тыс. км.

До этого немецкая Audi рассекретила новое поколение универсала A6 Avant. Автомобиль доступен с турбодизелем 2.0 и бензиновым турбированным V6 3.0.

Ранее россиянам назвали конкурентов Lada Vesta с новой шестиступенчатой трансмиссией.

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