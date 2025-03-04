Geely представила седан, расходующий 3,7 л бензина на 100 км

Geely показала седан, расходующий менее 4 л топлива на 100 км

Китайский автопроизводитель Geely представил гибридный седан Galaxy Starshine 8 EM, сообщает CarNewsChina.

Длина автомобиля — 5018 мм, колесная база — 2928 мм. На крыше седана размещен лидар (лазерный радар), данные с которого используются интеллектуальной системой помощи вождению. Силовая установка седана включает бензиновый турмоботор 1.5 мощностью 161 л.с. и электродвигатель на 215 л.с. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6,9 с.

На электроэнергии гибрид способен проехать 104 км, полный запас хода составляет 1,2 тыс. км.

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