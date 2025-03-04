Россиянам назвали конкурентов Lada Vesta с новой трансмиссией

Lada Vesta с новой механической шестиступенчатой коробкой передач предстоит конкурировать с базовыми версиями кроссоверов Haval, «Москвич 3», Tiggo 4 Pro и другими. Об этом сообщает Quto.

«В ценовом сегменте «около двух миллионов рублей» удалось насчитать совсем немного автомобилей. Прежде всего — это кроссовер Haval Jolion со 143-сильным 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатой коробкой», — отмечается в публикации.

В такой конфигурации кроссовер стоит 2,05 млн рублей. Цена Lada Vesta в комплектации Enjoy (с камерой заднего вида, парктрониками и набором обогревов) составляет 1,8 млн рублей. Также в числе Lada Vesta с новой трансмиссией издание называет Haval M6 (1,93 млн рублей за машину с турбомотором 1.5 и 6-ступенчатой «механикой»), кроссоверы JAC JS3 и «Москвич 3» (1,64 млн рублей и 1,77 млн рублей).

Также в числе конкурентов новой модификации Vesta названы Chery Tiggo 4 Pro (от 1,97млн рублей), Jetour X50 (1,99 млн рублей), Jetta VA3 (1,93 млн рублей), однако эти автомобили снабжены пятиступенчатой механической трансмиссией, а не шестиступенчатой.

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