Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страховщики назвали самые угоняемые китайские автомобили в России

«Т-Страхование» перечислило девять самых угоняемых китайских машин
close
Константин Чалабов/РИА Новости

В России по итогам 2024 года и первых двух месяцев 2025-го среди китайских брендов чаще всего угоняли автомобили Chery, Geely, Voyah, Exeed, Changan и JAC. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители страховых компаний.

«Угоны происходили со следующими марками: Chery (модели Tiggo 4, 7 и 8), Voyah Free, Exeed VX, Changan UNI-T, Omoda C5, LiXiang L9, Jetour Dashing», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Т-Страхования».

В «Зетта Страховании» сообщили, что в 2024-2025 годах отмечены случаи угонов автомобилей Geely. В «Росгосстрахе» зафиксировали случаи угонов кроссоверов JAC JS6 и Changan CS75. В «РЕСО-Гарантии» среди угоняемых назвали Geely и Chery.

Специалисты по противоугонной защите объяснили «Газете.Ru», что массовые китайские автомобили слабо защищены от угона из-за того, что персональный пин-код для записи нового ключа в память машины злоумышленники могут вычислить с помощью специального оборудования или купить на Aliexpress.

О слабой конструктивной защите китайских автомобилей от угона читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы три фактора надежности Toyota.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами