Страховщики назвали самые угоняемые китайские автомобили в России

В России по итогам 2024 года и первых двух месяцев 2025-го среди китайских брендов чаще всего угоняли автомобили Chery, Geely, Voyah, Exeed, Changan и JAC. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители страховых компаний.

«Угоны происходили со следующими марками: Chery (модели Tiggo 4, 7 и 8), Voyah Free, Exeed VX, Changan UNI-T, Omoda C5, LiXiang L9, Jetour Dashing», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Т-Страхования».

В «Зетта Страховании» сообщили, что в 2024-2025 годах отмечены случаи угонов автомобилей Geely. В «Росгосстрахе» зафиксировали случаи угонов кроссоверов JAC JS6 и Changan CS75. В «РЕСО-Гарантии» среди угоняемых назвали Geely и Chery.

Специалисты по противоугонной защите объяснили «Газете.Ru», что массовые китайские автомобили слабо защищены от угона из-за того, что персональный пин-код для записи нового ключа в память машины злоумышленники могут вычислить с помощью специального оборудования или купить на Aliexpress.

О слабой конструктивной защите китайских автомобилей от угона читайте в материале «Газеты.Ru».

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