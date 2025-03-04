Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три фактора надежности Toyota

Автоэксперт Мигаль назвал три фактора надежности моделей Toyota
close
Toyota

Марка Toyota находится в топе мировых рейтингов самых безотказных автомобилей, а в России, за техническую непогрешимость, марка пользуется особым спросом . Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. Однако, по его словам, у надежности Toyota вполне прагматичное объяснение.

«Один из факторов надежности Toyota – доведенная до совершенства японская культура производства, многие принципы которой, например, философию Kaizen, позаимствовали автомобильные компании из других стран», — сказал Мигаль.

Согласно этой философии, каждый работник в Toyota становился частью большой команды, где его идеи влияли на конечный результат. В этом пространстве каждая мелочь и комментарий были шагом к улучшению компании.

Второй фактор – сниженный межсервисный интервал. Например, владельцам автомобилей Volkswagen для сохранения заводской гарантии требовалось приезжать на замену масла раз в 15 тыс. километров, а для Toyota – раз в 10 тыс. Из-за этого увеличивался ресурс моторов японских машин, сказал специалист.

Третья причина надежности — осторожное использование прогрессивных технических решений. Toyota не спешила массово ставить турбины на бензиновые моторы и переходить на роботизированные коробки передач, зная о том, что такие узлы осложняют эксплуатацию и ремонт автомобилей, отметил Мигаль.

Ранее россиянам перечислили пять минусов Geely Monjaro.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами