Названы три фактора надежности Toyota

Марка Toyota находится в топе мировых рейтингов самых безотказных автомобилей, а в России, за техническую непогрешимость, марка пользуется особым спросом . Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. Однако, по его словам, у надежности Toyota вполне прагматичное объяснение.

«Один из факторов надежности Toyota – доведенная до совершенства японская культура производства, многие принципы которой, например, философию Kaizen, позаимствовали автомобильные компании из других стран», — сказал Мигаль.

Согласно этой философии, каждый работник в Toyota становился частью большой команды, где его идеи влияли на конечный результат. В этом пространстве каждая мелочь и комментарий были шагом к улучшению компании.

Второй фактор – сниженный межсервисный интервал. Например, владельцам автомобилей Volkswagen для сохранения заводской гарантии требовалось приезжать на замену масла раз в 15 тыс. километров, а для Toyota – раз в 10 тыс. Из-за этого увеличивался ресурс моторов японских машин, сказал специалист.

Третья причина надежности — осторожное использование прогрессивных технических решений. Toyota не спешила массово ставить турбины на бензиновые моторы и переходить на роботизированные коробки передач, зная о том, что такие узлы осложняют эксплуатацию и ремонт автомобилей, отметил Мигаль.

Ранее россиянам перечислили пять минусов Geely Monjaro.