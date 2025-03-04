Россиянам назвали наиболее уязвимые китайские машины перед угонщиками

Китайские автомобили массового сегмента концернов Geely, Chery, Great Wall и Changan слабо защищены от угона на конструктивном уровне. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Защищенность штатного иммобилайзера зависит от персонального пин-кода для автомобиля. Чтобы работать с ключами, производитель по запросу дилера в течение двух-шести часов дает ему этот код. Но в самом Китае появилось оборудование, которое позволяет получить этот код из автомобиля, рассчитать его примерно за 20 секунд», — объяснил «Газете.Ru» руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

К наиболее уязвимым маркам, по словам эксперта, относятся модели концернов Chery (Exeed, Omoda, Jetour, Jaecoo, Esteo, Tenet, Xcite, Soeast, Kaiyi), Geely (Knewstar, Belgee, Livan), Great Wall (Tank, GWM, Haval), Changan (Uni) и другие.

О том, какие китайские автомобили наиболее уязвимы и уже заинтересовали угонщиков, читайте в материале «Газеты.Ru».

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