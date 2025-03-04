Названы запчасти, которые потребуется заменить в купленном с рук китайском автомобиле

Автоэксперт Балабас назвал шесть деталей для замены в трехлетнем китайском авто

На российском вторичном авторынке оптимально покупать трехлетние китайские переднеприводные кроссоверы, сообщил изданию «ОСН» автоэксперт Евгений Балабас. Он отметил, что у будущего владельца не уйдет много времени и денег на приведение такой машины в порядок.

«Машины этой возрастной группы обычно не нуждаются в серьезных ремонтах. Им может потребоваться какая-то мелочь по подвеске (рулевые наконечники, стойки стабилизатора, отдельные сайлентблоки), весьма вероятно, потребуется замена тормозных дисков и колодок. В редких случаях – замена амортизаторов», — сказал автоэксперт.

Он также пояснил, что эпоха корейского, японского и европейского автопрома сдает позиции.

До этого стало известно, что средний возраст легковых автомобилей в России, по данным на 1 января 2025 года, составляет 15,5 года.

Самыми старыми из всех категорий стали отечественные машины, возраст которых составил 18,7 года. Следом за ними идут японские легковушки, средний возраст которых вырос до 17,1 года. Замыкают тройку «самых возрастных» автомобили из США — 15,4 года.

Самым молодым парком в России обладают китайские производители машин — 4,9 года.

Ранее стало известно, какие автобренды первыми вернутся на российский рынок.