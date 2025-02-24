«Автостат» подсчитал средний возраст легковых автомобилей в России

Средний возраст легковых автомобилей в России, по данным на 1 января 2025 года, составляет 15,5 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Уточняется, что самыми старыми из всех категорий стали отечественные машины, возраст которых составил 18 лет 7 месяцев. Следом за ними идут японские легковушки, средний возраст которых вырос до 17 лет 1 месяца. Замыкают тройку «самых возрастных» автомобили из США — 15 лет 4 месяца.

Заметно моложе среднего уровня оказались «европейцы», чей возраст оказался 13 лет 6 месяцев и «корейцы» — 11 лет 5 месяцев. Самым молодым парком в России обладают китайские производители машин — 4 года 9 месяцев. Таким образом, «китайцы» оказались в три раза моложе, чем автопарк по стране в среднем. По словам аналитиков, во многом это связано с высокими продажами в РФ новых легковушек из КНР на протяжении последних двух лет, когда они занимают более половины российского рынка.

До этого россиянам рассказали, для чего подходит автомобиль Lada Niva. Это современное средство передвижения, которое хорошо себя ведет не только на трассе, но и на бездорожье. Поэтому Lada Niva будет полезна как городским жителям, так и любителям охоты, рыбалки и людям, живущих в глубинке.

Ранее китайцы восхитились старым внедорожником Lada Niva.