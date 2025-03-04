«АвтоВАЗ» возобновил выпуск самой дорогой версии Lada Niva Legend

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с февраля 2025 года начал выпуск обновленной версии Lada Niva Legend Bronto. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн». Модель не выпускалась с сентября 2024 года. Также изменились цены на автомобиль.

Версию Luxe'24 переименовали в Luxe, а стоимость увеличили на 7 тыс. рублей. Модификация стоит 1,48 млн рублей. Комплектацию Prestige'24 тоже переименовали, а прибавка в цене составила 15 тыс. рублей. Машина стоит 1,54 млн рублей.

Отмечается, что автомобиль получил светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, внедорожник получил более широкую палитру цветов окраски кузова.

До этого такие же дневные ходовые огни получил внедорожник Lada Niva Legend. На «АвтоВАЗе» заявили, что светодиодные ДХО отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи новой версии Lada Vesta.