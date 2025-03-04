В России начались продажи новой версии Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с новой механической коробкой передач, https://www.lada.ru/press-releases/122211 пресс-служба бренда.

«Шестиступенчатая механическая коробка передач агрегатируется с мотором 1.8 EVO мощностью 122 л.с. и устанавливается на все модификации семейства Lada Vesta (седан, универсал и версии Cross). Стартовая стоимость Lada Vesta с шестиступенчатой механикой составит от 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

На «АвтоВАЗе» заявили, что шестиступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

Эластичность ускорения достигается за счет оптимального подбора передаточных отношений шестерен, качество переключений обеспечивается стойкими к износу трехконусными синхронизаторами, а долговечность трансмиссии проверена стендовыми и дорожными испытаниями.

Lada Vesta с новой коробкой передач разгоняется до 100 км/час за 10,6 с. Максимальная скорость составляет 187 км/час.

Ранее стало известно, почему «АвтоВАЗ» не выпускает Lada с турбомоторами.