Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начались продажи новой версии Lada Vesta

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с новой коробкой передач
close
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с новой механической коробкой передач, https://www.lada.ru/press-releases/122211 пресс-служба бренда.

«Шестиступенчатая механическая коробка передач агрегатируется с мотором 1.8 EVO мощностью 122 л.с. и устанавливается на все модификации семейства Lada Vesta (седан, универсал и версии Cross). Стартовая стоимость Lada Vesta с шестиступенчатой механикой составит от 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

На «АвтоВАЗе» заявили, что шестиступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

Эластичность ускорения достигается за счет оптимального подбора передаточных отношений шестерен, качество переключений обеспечивается стойкими к износу трехконусными синхронизаторами, а долговечность трансмиссии проверена стендовыми и дорожными испытаниями.

Lada Vesta с новой коробкой передач разгоняется до 100 км/час за 10,6 с. Максимальная скорость составляет 187 км/час.

Ранее стало известно, почему «АвтоВАЗ» не выпускает Lada с турбомоторами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами