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«АвтоВАЗ» официально заявил о начале выпуска обновленной Lada Niva Legend

«АвтоВАЗ»: Lada Niva Legend получила cветодиодные ДХО

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Avtograd news/VK

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО).

«Светодиодные ДХО отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic. Стоимость новой опции составляет 7 тысяч рублей.

Появившиеся светодиоды установили в рамках второго этапа масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар. На третьем этапе у автомобиля появится новый мотор.

Первый этап модернизации Lada Niva был завершен в июле 2023 года.

До этого стало известно, что серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями, форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее сообщалось, что в России рухнули цены на люксовые автомобили.

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