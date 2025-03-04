На видео попало, как автомобиль с людьми вспыхнул на АЗС в Чечне

В Чечне на видео попало, как машина с людьми загорелась во время заправки

В Чечне на автозаправочной станции загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.Чечня.Грозный».

Камера, установленная на АЗС, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина садится в автомобиль и отъезжает, при этом заправочный пистолет остается в баке. После этого машина загорается, водитель выбегает из транспорта и вытаскивает пассажирку, которая падает на землю и отползает подальше от пожара.

Далее на записи видно, что водитель отрывает заправочный пистолет и бросает в сторону, затем с двумя мужчинами передвигает автомобиль дальше от заправочной станции.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД загорелась легковая машина. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на обочине дороги горит черный автомобиль. Пламя охватило большую часть машины. По словам автора видео, возгорание произошло после столкновения с другим автомобилем.

Также на записи видно, что возле места происшествия едет машина скорой помощи.

Ранее в Подмосковье загорелась «Газель».