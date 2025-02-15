Россиянам рассказали о последствиях секса в машине

Врач-сексолог Муха назвал четыре неприятных последствия от секса в машине

Занимаясь сексом в машине, можно получить различные травмы. Как физические, так и психологические. Об этом рассказал Quto рассказал врач-сексолог Александр Муха.

«Стрессовая ситуация может крайне негативно отразиться на впечатлительных молодых мужчинах. В результате возможно развитие психологического нарушения — синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН)», — сказал эксперт.

Самым частым поводом для обращения к врачу остается разрыв белковой оболочки полового члена, что в обиходе называется «перелом члена». Травма требует немедленного хирургического вмешательства.

Кроме того, по словам врача, даже если разложить переднее сидение, то мешать будут органы управления автомобилем. В результате можно удариться о руль и получить сотрясение мозга.

Также врач предостерег от орального секса за рулем движущейся машины. По его словам, об этом нужно забыть, иначе, в лучшем случае, придется ехать в больницу.

До этого в ходе опроса стало известно, что более половины респондентов (55%) готовы заняться сексом в палатке для отдыха во время автопутешествий. Из них около 25% считают это отличной идеей, полной страсти и адреналина. Чаще всего такое мнение выражают россияне, которые выбирают поход с костром и палаткой отличным вариантом романтического уикенда. Еще 30% респондентов отмечают, что секс в палатке возможен при наличии определенных условий, таких как тепло, мягкость и уединенность.

Результаты показали, что 26% опрошенных категорически против интима в палатке, еще 19% — сомневаются. По данным опроса, основным страхом во время романтических ночевок в палатках являются насекомые и дикие животные, при этом на втором месте респонденты отметили опасения по поводу неблагоприятной погоды.

Ранее стало известно, что преподаватель потрогал студентку под одеждой в автомобиле и потерял работу.