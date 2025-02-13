Стало известно, сколько россиян готовы заняться сексом в палатке

Половина россиян готовы заняться сексом в палатке для отдыха во время автопутешествий. Об этом сообщает пресс-служба компании по производству оборудования для автопутешествий Everest Touring со ссылкой на проведенный опрос.

«Более половины опрошенных (55%) готовы заняться сексом в палатке. Из них около 25% считают это отличной идеей, полной страсти и адреналина. Чаще всего такое мнение выражают россияне, которые выбирают поход с костром и палаткой отличным вариантом романтического уикенда. Еще 30% респондентов отмечают, что секс в палатке возможен при наличии определенных условий, таких как тепло, мягкость и уединенность», — говорится в сообщении.

Результаты показали, что 26% опрошенных категорически против интима в палатке, еще 19% — сомневаются. По данным опроса, основным страхом во время романтических ночевок в палатках являются насекомые и дикие животные, при этом на втором месте респонденты отметили опасения по поводу неблагоприятной погоды. Кроме того 18% опрошенных беспокоятся, что их партнеру не понравится ночевать в палатке, а 12% — волнует нехватка личного пространства.

Результаты опроса также показали, что 48% респондентов выбирают локации у озера для романтических путешествий, 30% — места с видом на закат, 24% — на горы, 22% — на лес.

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