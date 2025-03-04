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Британцы превратили Suzuki Jimny в шестиколесный вездеход

В Великобритании выставили на продажу шестиколесный пикап Suzuki Jimny
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Historics Auctioneers

В Великобритании на аукцион Historics Auctioneers выставлен шестиколесный пикап, построенный на основе компактного японского внедорожника Suzuki Jimny.

«Этот Jimny начал свою жизнь в Японии и был импортирован в Великобританию нашим поставщиком несколько лет назад как обычный полностью стандартный экземпляр с автоматической коробкой передач. Проект был реализован компанией Mocho Fabrication в Котсуолдсе», — отмечается в описании лота.

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Historics Auctioneers

Специалисты компании нарастили боковины кузова, установили третью ось и изготовили грузовую платформу. Задние арки были сделаны с использованием оригинальных деталей Suzuki. Также при постройке пикапа использовали большое количество деталей от донорского Jimny. Машину окрасили в серый цвет Audi Nardo Grey, салон обшили черной и светло-серой кожей с простежкой.

За автомобиль на аукционе планируют выручить £40–50 тыс. (₽4,5–5,6 млн). Пробег машины составляет менее 7 тыс. миль.

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