На МКАД загорелся автомобиль и попал на видео

В Москве на МКАД на видео сняли горящий автомобиль

В Москве на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на обочине дороги горит черный легковой автомобиль. Пламя охватило большую часть машины. По словам автора видео, возгорание произошло после столкновения с другим автомобилем.

Также на записи видно, что возле места происшествия едет автомобиль скорой помощи. По информации источника, инцидент произошел на 70-м километре МКАД.

До этого сообщалось, что в Подмосковье плоскогубцы пробили лобовое стекло проезжающего автомобиля. Видеорегистратор поврежденной машины запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль проезжает мост через реку Яхрому, после чего в лобовое стекло машины прилетают плоскогубцы.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло. Также запись с видеорегистратора указывает, что инцидент произошел утром первого марта.

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