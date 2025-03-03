Ребенок отлетел на несколько метров от удара Kia Rio и попал на видео

В Уфе на видео попало, как школьник отлетел от удара Kia Rio

В Уфе таксист на автомобиле Kia Rio сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«В Уфе 28-летний таксист сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Инцидент произошел 27 февраля на улице Пушкина и попал в обзор камер», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как ребенок идет по пешеходному переходу, при этом автомобили его пропускают. После этого он начинает бежать, и его сбивает проезжающая машина.

По информации источника, в результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование.

До этого сообщалось, что автомобиль с двумя детьми ушел под воду в Самарской области. Инцидент произошел в затоне Ширчик. Несовершеннолетние пассажиры и водитель машины травм не получили. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали людей из салона автомобиля.

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