На видео попало, как плоскогубцы пробили лобовое стекло автомобиля в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как плоскогубцы пробили лобовое стекло авто

В Подмосковье плоскогубцы пробили лобовое стекло проезжающего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Видеорегистратор поврежденного автомобиля запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль проезжает мост через реку Яхрому, после чего в лобовое стекло машины прилетают плоскогубцы.

По информации источника, ДТП произошло на Дмитровском шоссе перед Яхромой. На опубликованных в сети фотографиях видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло. Также запись с видеорегистратора указывает, что инцидент произошел утром первого марта.

До этого сообщалось, что в Уфе таксист на автомобиле Kia Rio сбил ребенка на пешеходном переходе.

На записи видно, как ребенок идет по пешеходному переходу, при этом автомобили его пропускают. После этого он начинает бежать, и его сбивает проезжающая машина.

По информации источника, в результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.

Ранее в Самарской области машина с двумя детьми провалилась под лед.