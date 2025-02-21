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В России рекордно выросли продажи китайских авто с пробегом

«Автостат»: продажи китайских авто с пробегом выросли на 97%
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России в январе 2025 года было продано 17,6 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом, что на 96,6% больше, чем за такой же месяц 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Всего в России в январе 2025 года было продано 17 577 подержанных легковушек китайских брендов, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи составили 8 942 машины, таким образом, рост продаж составил 96,6% год к году», - говорится в сообщении агентства.

Самой популярной маркой стала Chery. Всего в январе 2025 года было продано 3,9 тыс. таких машин (+64,5% к январю 2024 года). Далее следуют Geely и Haval, продажи которых составили 3,4 (+84,8%) и 2,5 (+137,5%) тыс. единиц соответственно.

До этого стало известно, что кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска стал самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам января 2025 года.

На втором месте в рейтинге Omoda C5 2022 года. Третьим по количеству просмотров стал кроссовер Haval M6 2021 года. Четвертое место — за Jetour Dashing 2022 года выпуска. Пятым и шестым по популярности оказались кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года и Tiggo 4 2024 года.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не ведет переговоры с Renault о возвращении французского автобренда в РФ.

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