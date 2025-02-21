Стало известно, какие подержанные машины россияне везут из Китая

«Автостат» назвал пять авто, которые из Китая в Россию везут подержанными

Россияне в 2024 году ввезли из Китая 23,5 тыс. автомобилей с пробегом, что составило 6% от общего объема импорта автомобилей с пробегом в Россию за год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Везут вполне нормальные модели — Toyota RAV4, Changan Uni-T, Nissan Note, Geely Tugella и Coolray», — перечислил он.

По его словам, наибольший объем импорта подержанных автомобилей из Китая приходится на машины в возрасте 3-4 лет. Суммарно на них приходится 81% от общего количества ввезенных машин. Еще 13% приходится на пятилетние. По маркам наибольший спрос при импорте из Китая пришелся на японскую Toyota. За ней следуют китайские Geely и Changan, а также японские Honda и Nissan.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz снова сфокусируется на бензиновых и дизельных машинах.