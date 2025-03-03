Baza: концерн BMW запатентовал еще две модели своих авто в России

Концерн BMW запатентовал две модели своих автомобилей в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Это не связано с официальным возвращением мюнхенцев в Россию, новые автомобили доставляют в страну все так же только по параллельному импорту», — говорится в сообщении.

По информации источника, летом прошлого года автоконцерн подал две заявки на патент промышленных образцов двух автомобилей. По внешнему виду они напоминают модели BMW 2-series Gran Tourer и Х3. В январе 2025 года автомобили были запатентованы, но это не означает, что компания готовится к возвращению на российских рынок.

До этого сообщалось, что немецкий автоконцерн незаметно вернулся на российский рынок. BMW запатентовал концепт-кар Skytop, который дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Внутри авто — мотор V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition (625 л.с.). При этом о возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не говорили.

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