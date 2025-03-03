Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерн BMW запатентовал две модели своих автомобилей в России

Baza: концерн BMW запатентовал еще две модели своих авто в России
close
Telegram-канал Baza

Концерн BMW запатентовал две модели своих автомобилей в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Это не связано с официальным возвращением мюнхенцев в Россию, новые автомобили доставляют в страну все так же только по параллельному импорту», — говорится в сообщении.

По информации источника, летом прошлого года автоконцерн подал две заявки на патент промышленных образцов двух автомобилей. По внешнему виду они напоминают модели BMW 2-series Gran Tourer и Х3. В январе 2025 года автомобили были запатентованы, но это не означает, что компания готовится к возвращению на российских рынок.

До этого сообщалось, что немецкий автоконцерн незаметно вернулся на российский рынок. BMW запатентовал концепт-кар Skytop, который дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Внутри авто — мотор V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition (625 л.с.). При этом о возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не говорили.

Ранее назвали точную дату начала производства Lada Iskra.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами