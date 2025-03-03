Названа точная дата начала производства Lada Iskra

Серийный выпуск новой модели автомобиля Lada Iskra начнется 19 апреля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«АвтоВАЗ» начнет производство новой модели Lada Iskra 19 апреля», — сказал Соколов.

Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Ориентировочно, цены на новую модель будут начинаться от 1,2 млн рублей.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.