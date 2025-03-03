«Таких авто больше нет»: в России продают Москвич-2140 с минимальным пробегом

В России выставили на продажу раритетный Москвич-2140 в идеальном состоянии

В России продают раритетный советский седан «Москвич-2140» в идеальном состоянии, сообщает «Российская газета». За машину 1987 года выпуска владелец планирует выручить 1,5 млн рублей.

«В родной краске, ржавых элементов нет. Салон в идеале, кресла в чехлах, автомобиль хранился в сухом гараже. Стоят пломбы на КПП и спидометре. Таких авто в России нет», — говорится в объявлении.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым карбюраторным двигателем мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач. С момента выпуска автомобиль проехал 27 тыс. километров.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

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