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Владивостокец на Toyota Prius открыл стрельбу из автомата и попал на видео

Во Владивостоке на видео попал водитель Toyota Prius, стрелявший из автомата

Во Владивостоке водители Toyota Prius и Toyota Crown стреляли на проезжей части из автомата. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Ночью на кольце Терешковой были замечены молодые парни с оружием в руках. Они приехали на автомобилях Prius и Crown», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина достает из белого легкового автомобиля автомат. Далее, по словам очевидцев, злоумышленники начали стрелять в воздух и пугать людей.

По информации источника, в отношении нарушителей сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области россиянка родила в машине скорой помощи, которая попала в ДТП и перевернулась.

Предполагается, что пережитый стресс провоцировал у женщины схватки. Медики смогли принять роды у оренбурженки прямо на месте аварии.

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