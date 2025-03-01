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Роскошный дом Буйнова сравнили с жильем сбитой им пенсионерки

СМИ сравнили богатый дом Буйнова со старым жильем сбитой пенсионерки после ДТП
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Telegram-канал «SHOT»

Воспитательница, которую сбил на дороге певец Александр Буйнов, живет в старой пятиэтажке. Дома главных участников инцидента сравнил Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Слева — роскошный дом Александра Буйнова за 90 млн рублей, справа — старенькая пятиэтажка, где живет сбитая им воспитательница Алла Николаевна. Аварию на пешеходном переходе не сняла ни одна камера, а вот на особняке певца во Власово их около десяти. Lexus LX 570, протаранивший женщину, стоит дороже, чем ее квартирка на 44 квадрата в Апрелевке», — говорится в публикации.

Отмечается, что большую часть времени пожилая женщина посвящает воспитанию детей в саду.

27 февраля певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. Подробнее о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Ранее суд вынес решение о водителе Гюльмагомедове, влетевшем в остановку в Петербурге.

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Буйнов сбил пенсионерку
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