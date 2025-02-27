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Водителям рассказали, что нужно проверить в авто после зимы

Автоэксперт Родионов: после зимнего периода важно проверить технические жидкости
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Кирилл Брага/РИА Новости

После зимнего периода водителям нужно проверить все технические жидкости в автомобиле. Об этом «Российской газете» рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Моторное масло в наших российских условиях рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. Если зимний пробег превышает 7-8 тыс. км пробега, то необходимо поменять масло ДВС», — сообщает специалист.

Эксперт рекомендует проверить тормозную и охлаждающую жидкость и трансмиссионное масло, после — осмотреть все узлы на наличие течей. Кроме этого, следует удостовериться, что хорошо работает тормозная система, а также уделить внимание ходовой части и рулевому управлению, в особенности проверить амортизаторы, шаровые опоры, втулки, сайлентблоки и пыльники.

При этом Родионов отмечает, что менять зимние шины стоит только тогда, когда теплая погода будет держаться минимум неделю. В этот же период нужно заменить салонный фильтр и вымыть машину. После такой процедуры водителю следует осмотреть порог, кромки дверей и колесные арки на наличие сколов или коррозии. Кроме того, стоит проверить щетки стеклоочистителя: в весеннее время они будут работать очень интенсивно.

Ранее Росстандарт утвердил поправки к ГОСТу о новых дорожных знаках для водителей.

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