Названы риски раннего перехода на летние шины

«СбераАвто» перечислил три причины не торопиться с заменой зимних шин на летние

Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали агентству РИА Новости, почему пока не стоит менять зимние шины на летние.

«Первый риск раннего перехода на летнюю резину --снижение сцепления с дорогой. Это происходит из-за того, что такие шины менее эластичны при температурах около 0°C. А если летние шины установить при еще более низких температурах, они буквально задубеют», — отметили в «СберАвто».

Кроме того, затвердевание шин от холода чревато повышением нагрузки на подвеску: жесткие шины сильнее передают на нее удары от неровностей дороги.

Также летние шины опасны на влажном покрытии в межсезонье. Эксперты объясняют, что у летней резины другая система дренажа воды, которая рассчитана на теплый сезон.

До этого россиянам назвали четыре способа продления срока службы зимних шин.

Так, зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора.

Также шины необходимо правильно обкатать после установки: первые 500-900 километров следует избегать резких ускорений и торможений. Кроме того, рекомендуется снизить максимальную скорость движения.

Перед отправкой на межсезонное хранение зимние шины должны быть тщательно очищены от любых загрязнений, так как на них могут оставаться агрессивные дорожные реагенты, разрушающие резиновую смесь.

Шины должны храниться в сухом, темном и проветриваемом месте без пакетов, чтобы избежать образование внутри конденсата. Влага способна проникнуть вглубь покрышки через микропоры и разрушить металлокорд. Оптимальный способ хранения: не смонтированные на диске шины ставятся вертикально, колесо в сборе.

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