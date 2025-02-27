Россиянам рассказали, какие изменения ждут водителей с 1 марта

С 1 марта 2025 года российские водители столкнутся с рядом изменений в законодательстве, регулирующем использование транспортных средств. Эти нововведения затронут не только процесс регистрации автомобилей, но и порядок взаимодействия с госорганами, технические требования и даже работу сервисов, связанных с перевозками, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Одним из значительных изменений станет отмена необходимости предъявлять полис ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Несмотря на то, что сам страховой полис остается обязательным для передвижения, регистрационные подразделения ГИБДД больше не будут требовать его наличия. Это означает, что покупатели смогут зарегистрировать машину без предварительного оформления страховки, однако использовать автомобиль без нее по-прежнему нельзя. Параллельно дорожные камеры начнут фиксировать факт отсутствия полиса, а автовладельцам будут направляться уведомления через «Госуслуги», — объяснил он.

Упрощается процедура снятия автомобиля с учета. Владельцы, продающие транспортное средство, смогут быстрее оформить прекращение регистрации, если договор купли-продажи заключен через «Госуслуги» или нотариально заверен. В остальных случаях предусмотрен 10-дневный период ожидания. Вводится также новое основание для снятия с учета – если автомобиль официально числится угнанным. В этом случае собственник сможет обратиться в ГИБДД с заявлением, а информация о розыске станет основанием для прекращения регистрации.

«Изменения коснутся и порядка осмотра автомобилей. Сотрудники ГИБДД получат дополнительные основания для проведения осмотра, например, при оформлении паспорта транспортного средства на ранее незарегистрированный автомобиль. Кроме того, если владелец обратится за восстановлением регистрации ранее снятого с учета автомобиля, ему также потребуется пройти проверку в регистрационном подразделении», — отметил эксперт.

Значительные перемены ожидают рынок таксомоторных перевозок. Водители такси, работающие через агрегаторы, будут обязаны пройти аттестацию, подтверждающую их профессиональные знания. Процедура предполагает тестирование на знание города, основных маршрутов и правил перевозки пассажиров. Неуспешная сдача теста приведет к отключению от сервисов заказа до момента прохождения повторной аттестации. Экзамен можно будет сдавать как в онлайн-формате, так и очно в специализированных центрах.

Требования к автомобилям, использующимся в перевозках, также станут жестче. Вводится обязательное оснащение тахографами для автобусов, курсирующих в городском сообщении. Это решение связано с необходимостью контроля за режимом труда и отдыха водителей.

«Дополнительно ужесточаются правила регистрации автомобилей, ввезенных из-за границы. Если при ввозе транспортного средства физическим лицом утилизационный сбор не был оплачен, регистрация такого автомобиля будет невозможна. Владелец должен будет либо урегулировать этот вопрос, либо отказаться от попыток оформить машину в России», — сказал юрист.

Значение приобретают и новые требования к автомобильным аптечкам. Теперь они должны располагаться в доступном месте, а их комплектация подлежит регулярной проверке. Владельцы автомобилей будут обязаны следить за сроками годности медицинских изделий и утилизировать просроченные компоненты в установленном порядке, резюмировал он.

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