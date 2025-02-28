Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне

В ходе подготовки автомобиля к весне важно провести его полный осмотр на станции технического обслуживания. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, важно также осмотреть радиатор, потому что за зимний период в него могла забиться грязь.

«Не стоит забывать, что не за горами пора замены покрышек. К этому надо подготовиться заблаговременно: проверить состояние летней резины, и если она уже изношена, то приобрести», — добавил Хайцеэр.

С приходом тепла можно также заменить незамерзающую жидкость на средство, которое будет бороться с насекомыми, добавил эксперт. Он уточнил, что оно будет называться стеклоомывающей жидкостью.

В компании «Делимобиль» до этого сообщили, что в 2024 году самыми востребованными моделями автомобилей категории «Эконом», которые россияне брали в аренду, стали Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5. В категории «Комфорт» за тот же период лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4, а в «Бизнесе» и «Премиуме» чаще всего российские водители выбирали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro.

Ранее россиянам рассказали, какие изменения ждут водителей с 1 марта.