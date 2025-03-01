Екатеринбуржцы пожаловались на гигантские колонны машин мусульман под окнами

В Екатеринбурге пожаловались на огромные пробки, которые создают мусульмане

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромное количество машин, которые выстраиваются в направлении нового молельного дома мусульман. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Жители екатеринбургской Сортировки массово жалуются на пробки, которые стали появляться после открытия 21 февраля мусульманского духовно-просветительского центра...из-за отсутствия парковки молящиеся блокируют дороги на десятки метров вокруг — люди не могут выехать со двора, опаздывают на работу», — говорится в публикации.

Также напротив центра располагается детский сад, к которому стало невозможно проехать. Пользователи также публикуют в Сети фото и видео пробок из машин мусульман, растянувшихся по дорогам. По словам екатеринбуржцев, посетители молельни оставляют после себя много мусора.

В пятницу, 28 февраля, после захода солнца наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом рассказал ректор Исламского института имени Мухаммеджана Хусаинова при Духовном собрании мусульман России (ДСМР), доктор исторических наук Рамиль Адыгамов.

«Суть поста в развитии нашей духовности, в укреплении нашей веры, в установлении более тесной связи между нами и нашим творцом Аллахом Всевышним. Да поможет Аллах Всевышний нам правильно встретить Рамадан этого года, подготовиться к нему с правильными намерениями ради его довольства», — сказал ректор.

Ранее роскошный дом Буйнова сравнили с жильем сбитой им пенсионерки.