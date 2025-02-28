Священный месяц Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца

В пятницу, 28 февраля, после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Исламского института имени Мухаммеджана Хусаинова при Духовном собрании мусульман России (ДСМР), доктора исторических наук Рамиля Адыгамова.

«Суть поста в развитии нашей духовности, в укреплении нашей веры, в установлении более тесной связи между нами и нашим творцом Аллахом Всевышним. Да поможет Аллах Всевышний нам правильно встретить Рамадан этого года, подготовиться к нему с правильными намерениями ради его довольства», — сказал ректор.

Адыгамов добавил, что целью поста является повышение набожности верующих. В частности, Рамадан направлен на усовершенствование человека в духовном плане, улучшение манер и этики.

Первый день поста начнется 1 марта с рассветом. Он завершится 29 марта. Определение времени Рамадана осуществляется по лунному календарю.

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется в конце февраля и продлится до конца марта, завершившись праздником Ураза-байрам. В этот период на верующих накладываются строгие ограничения как в еде, так и в поведении. Как правильно придерживаться поста в Рамадан, какие обычаи и предписания принято соблюдать и кому разрешено не поститься, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.

Ранее стало известно, что Эрдоган посетит Сирию в преддверии Рамадана.