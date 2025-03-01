Названа главная причина ДТП в Петербурге, где автобус проехался по людям

Суд назвал легкомыслие водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова главной причиной массового ДТП в Петербурге. Об этом сообщили в объединенной службе городских судов.

«Будучи обязанным знать и соблюдать требования ПДД РФ, он проявил преступное легкомыслие, выразившееся в том, что... избрал скорость движения, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного направления движения, совершил столкновение с автомобилями», — говорится в публикации.

Гюльмагомедова отправили в СИЗО до 27 апреля.

Накануне в Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. Ранее в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Южной Осетии автобус с пассажирами завис над обрывом.